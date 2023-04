Langelsheim/Westoverledingen - Bei Verkehrsunfällen sind am Freitag zwei Motorradfahrer schwer verletzt worden. In Westoverledingen (Landkreis Leer) prallte am Freitag ein 24-Jähriger mit dem Auto eines 29-Jährigen zusammen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. In Langelsheim (Landkreis Goslar) stürzte ein 20-Jähriger aus bisher unbekannten Gründen und landete neben der Straße.

Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzte den Schaden auf etwa 17.000 Euro bei dem Zusammenstoß im Kreis Leer und rund 1000 Euro bei dem Unfall im Kreis Goslar.