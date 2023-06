Straufhain - Zwei Mopedfahrer sind im Landkreis Hildburghausen bei einem Unfall schwer verletzt worden. Ein Mopedfahrer habe in Straufhain im Ortsteil Sophienthal den anderen überholen wollen, woraufhin die beiden Fahrzeuge zusammengestoßen seien, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Beide Fahrer wurden nach dem Unfall am Dienstag in ein Krankenhaus gebracht.