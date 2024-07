Berlin - Vor dem nächsten eintrittsfreien Museumssonntag in Berlin an diesem Wochenende haben die Veranstalter eine positive Bilanz für die ersten drei Jahre vorgelegt. Seit dem Start im Juli 2021 wurden in den 80 teilnehmenden Museen zwei Millionen Besuche gezählt. Dabei konnten sie den Angaben zufolge mehr als 5.000 Veranstaltungen besuchen. Jeweils am ersten Sonntag im Monat organisierten die Museen dafür etwa Workshops, Führungen oder Veranstaltungen zu ihren Ausstellungen.

Teilhabe aller am kulturellen Reichtum

Gemeinsames Ziel des Museumssonntags ist es, Zugangshürden nachhaltig abzubauen und möglichst vielen Menschen kulturelle Teilhabe zu ermöglichen. Der stärkste Museumssonntag lockte den Angaben zufolge im August 2023 mehr als 78.000 Besucherinnen und Besucher.

„Der Museumssonntag ist eine echte Bereicherung vor allem für Familien und trägt zur Teilhabe aller am kulturellen Reichtum der Stadt bei“, sagte Kultursenator Joe Chialo (CDU) in einer Mitteilung.