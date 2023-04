Erfurt - Bei einem Wohnungsbrand im thüringischen Erfurt sind am Donnerstag zwei Menschen ums Leben gekommen. Das Feuer sei am späten Nachmittag im Erdgeschoss eines Plattenbaus im Wohngebiet Rieth ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr-Leitstelle. Der MDR hatte zuvor berichtet. Die anderen Bewohner des Hauses hätten sich selbst in Sicherheit gebracht, sagte der Sprecher. Die Brandwohnung sei derzeit nicht mehr bewohnbar. Es seien 32 Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz gewesen. Die Kriminalpolizei ermittelt. Zur Identität der Toten gab es von der Feuerwehr keine Angaben.