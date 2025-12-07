In einem brennenden Haus finden Einsatzkräfte einen leblosen Menschen. Ein weiterer ist schwer verletzt. Sanitäter versuchen noch, ihn zu reanimieren. Was bislang zu dem Brand bekannt ist.

St. Leon-Rot - Bei einem Brand in Baden-Württemberg sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Vier weitere Menschen konnten sich unverletzt aus dem Haus in St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) retten, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer war den Angaben zufolge am frühen Morgen in einem Wohnhaus in der südlich von Heidelberg gelegenen Gemeinde ausgebrochen.

Einen der Toten fanden die Einsatzkräfte bereits leblos im Haus. Ein zweiter Mensch habe schwere Verletzungen gehabt. Trotz Reanimation sei dieser noch an der Einsatzstelle gestorben, sagte ein Polizeisprecher. Die Identität der beiden war noch unklar.

Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst errichteten auf der Straße unter anderem Sichtschutzwände. Auch Seelsorger waren im Einsatz. Warum das Feuer in der Dachgeschosswohnung ausbrach, war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.