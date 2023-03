Chemnitz - Sieben Monate nach der brutalen Bluttat in einem Chemnitzer Hinterhof muss sich seit dem heutigen Mittwoch ein 20-Jähriger wegen zweifachen Totschlags vor Gericht verantworten. Zum Prozessauftakt hat er den Messerangriff über seinen Rechtsanwalt gestanden, zu den genauen Beweggründen hüllte er sich jedoch in Schweigen. Laut Anklage soll er mit einem Küchenmesser „ohne rechtfertigenden Grund“ in der Nacht zum 6. August auf eine 46 Jahre alte Frau und einen 34-jährigen Mann eingestochen haben. Beide hatten in einem Auto gesessen und sich unterhalten. Die Frau verblutete, der Mann starb wenige Tage später an seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus.

Der Deutsche ist der Justiz bereits wegen vorangegangener Straftaten bekannt. So war er laut Gericht zu einer Jugendstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Weil er als Heranwachsender gilt, wird der Prozess vor der Jugendstrafkammer des Landgerichts verhandelt. Neben der Anklage wegen Totschlags geht es um fünf weitere Anklagen. Darin werden dem jungen Mann etwa Betrug, Körperverletzungen und räuberische Erpressung zur Last gelegt. Zudem soll er Polizisten angegriffen und versucht haben, ihnen ihre Dienstwaffe zu entreißen. Vorerst hat das Gericht Verhandlungstermine bis Ende März geplant.