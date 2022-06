In einem Wohnhaus in der Region Hannover sind nach einem Hinweis zwei leblose Personen gefunden worden. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um das dort gemeldete Paar handelt.

Wennigsen/dpa - Die Polizei hat in einem Haus in Wennigsen am Deister (Region Hannover) zwei Tote entdeckt. Es handele sich um einen Mann und eine Frau, beide dem Anschein nach in ihren 50er Jahren, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Nach ersten Erkenntnissen handele es sich um ein Tötungsdelikt, ein erweiterter Suizid sei nicht auszuschließen, sagte der Sprecher.

Den Angaben nach hatte ein Arbeitskollege des Mannes sich Sorgen gemacht, weil dieser nicht auf der Arbeit erschienen sei. Er sei zur Anschrift des Mannes gefahren. Als ihm dort niemand öffnete, rief er die Polizei.

Die Beamten hätten im Haus zwei leblose Personen gefunden. Deren Identität sei noch nicht zweifelsfrei geklärt. «Wir gehen aber mit großer Wahrscheinlichkeit davon aus, dass es sich um das dort gemeldete Paar handelt», sagte der Sprecher.

Die Kriminalpolizei suche in dem Einfamilienhaus im Ortsteil Holtensen nach Spuren. Die herkömmliche Sicherung von DNA- Spuren sei sehr umfassend. Es werde auch ein 3D-Scanner eingesetzt, mit dem man den Tatort rekonstruieren könne.