Seevetal - Zwei Menschen sind in Seevetal Ohlendorf (Landkreis Harburg) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Eine der Personen schwebt in Lebensgefahr, wie eine Sprecherin der Polizei am Samstagmorgen sagte. Eine der Personen sei mit dem Rad, eine zu Fuß im Stadtteil Ohlendorf unterwegs gewesen, als sie das Auto auf der Straße anfuhr. Weitere Details zur Unfallursache und den Beteiligten waren am frühen Samstagmorgen noch nicht bekannt.