Magdeburg - Zwei Menschen sind bei einer Auseinandersetzung in Magdeburg tödlich verletzt worden. Ein Tatverdächtiger sei vorläufig festgenommen worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Demnach kam es am frühen Sonntagmorgen in der Oldenburger Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ersten Ermittlungen zufolge soll ein 18-Jähriger dabei auf mehrere Menschen mit einem noch unbekannten Gegenstand „eingewirkt“ haben. Dabei erlitten zwei Menschen tödliche Verletzungen. Drei weitere wurden verletzt. Der Tatverdächtige wurde von Polizisten in der Nähe des Tatortes gestellt und vorläufig festgenommen.

Nach Angaben der Polizei standen alle Personen „in einer familiären Beziehung zueinander“. Warum es zu der Auseinandersetzung kam, ist bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.