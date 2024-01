Wilhelmshaven - Bei einem Glätteunfall in Wilhelmshaven sind zwei Menschen in einem Auto schwer verletzt worden. Auf einer glatten Landstraße westlich von Wilhelmshaven geriet der Wagen ins Schleudern und prallte gegen einen Baum, wie eine Sprecherin der Stadt am Sonntag mitteilte. Der Unfall passierte demnach am Sonntagvormittag. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden in Krankenhäuser gebracht. Weitere Informationen gab es zunächst nicht.