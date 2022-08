Zwei Menschen bei Badeunfällen in Brandenburgs gestorben

Bohsdorf - Bei zwei Badeunfällen im Süden Brandenburgs sind am Wochenende zwei Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei wollten bei Bohsdorf im Spree-Neiße-Kreis zwei Männer am Sonntagnachmittag den Felixsee durschwimmen. Ein 53-Jähriger bekam im Wasser plötzlich akute Probleme und rief um Hilfe, wie die Polizei am Montag mitteilte. Sein schwimmender Begleiter versuchte den Mann ans Ufer zu ziehen, musste aber selbst entkräftet aufgeben. Rettungskräfte brachten ihn anschließend zur Behandlung in ein Krankenhaus. Taucher fanden wenig später den zweiten Mann leblos in Ufernähe, ein Arzt konnte nur noch seinen Tod feststellen.

Auch in einem Kiessee bei Bestensee (Dahme-Spreewald) ereignete sich der Polizei zufolge ein Badeunfall. Zeugen beobachteten, wie ein Mann beim Schwimmen in dem Kiessee aus noch unbekannter Ursache plötzlich unterging. Nach Rettungsversuchen anderer Badegäste wurde der 85-Jährige durch Einsatzkräfte der Feuerwehr aus dem Wasser geborgen. Sofort eingeleitete Wiederbelebungsmaßnahmen blieben erfolglos. Auch bei diesem Badeunfall konnte ein Notarzt nur noch den Tod des Mannes feststellen.