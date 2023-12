Berlin - Zwei Männern ist die Flucht aus einem Maßregelvollzug in Berlin-Reinickendorf gelungen. Der Vorfall habe sich am frühen Sonntagmorgen im Stadtteil Wittenau ereignet, teilte die Polizei mit. Nun werde nach den Ausbrechern gesucht. Weitere Details wurden zunächst nicht mitgeteilt. Nach einem Bericht der Zeitung „B.Z.“ sollen die Männer Sicherheitspersonal bedroht haben und als gefährlich gelten. Beim Maßregelvollzug handelt es sich um ein gesichertes Krankenhaus, in dem psychisch kranke oder süchtige Straftäter untergebracht sind.