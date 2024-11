Schkopau - Innerhalb von nur zwei Tagen sind in Schkopau (Saalekreis) zwei Männer beim Betreten des leerstehenden und einsturzgefährdeten Kulturhauses „Bau X50“ in die Tiefe gestürzt und haben sich dabei verletzt. Ein 34-Jähriger stürzte aus etwa zehn Metern Höhe und wurde mit schweren Verletzungen in eine Spezialklinik gebracht, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr musste den Mann am Mittwochabend aus dem Gebäude bergen.

In der Nacht auf Samstag wurde ein weiterer Mann mit Kopfverletzungen in dem Gebäude angetroffen. Der 59-Jährige war aus geringer Höhe gestürzt und wurde ambulant im Krankenhaus behandelt. Das Ordnungsamt wurde zur Absicherung des Gebäudes hinzugezogen, da es bereits als einsturzgefährdet gilt. Gegen die beiden Männer wird nun wegen Hausfriedensbruchs ermittelt.

Die Polizei warnt eindringlich davor, einsturzgefährdete Gebäude zu betreten. Absturzgefahren, unsichere Böden und herabfallende Teile stellen eine lebensgefährliche Bedrohung für jeden dar, der das Gebäude unbefugt betritt.