Hannover - Nach der Entführung eines Mannes im November 2023 in Hannover hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Den 41- und 26-Jährigen wird erpresserischer Menschenraub vorgeworfen, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover am Dienstag mitteilte.

Die Polizei hatte am Morgen vier Objekte in Hannover, Laatzen und Langenhagen durchsucht. Die beiden Beschuldigten wurden in ihren Wohnungen in Hannover und Laatzen geschnappt. In Langenhagen durchsuchten die Beamten auch zwei Firmensitze der beiden Männer. Zunächst hatte die „Cellesche Zeitung“ darüber berichtet.

Die Männer stehen im Verdacht, gemeinsam mit zwei weiteren Beschuldigten einen Mann aus Celle unter einem Vorwand am 6. November 2023 auf den Parkplatz eines Cafés in Garbsen bei Hannover gelockt zu haben. Dort hätten die Täter ihr Opfer in ein Auto gezerrt und den Mann in den Keller eines Einfamilienhauses im Raum Hannover gebracht haben. Dort hätten sie ihr Opfer geschlagen und getreten und ihm weitere körperliche Gewalt angedroht, wie der Behördensprecher sagte.

Schließlich hätten die Täter den Celler mit einem Brandbeschleuniger übergossen und ihm mit dem Tod gedroht, wenn er vermeintliche Schulden in Höhe von 400.000 Euro nicht bezahlt. Das Opfer sei zum Schein darauf eingegangen und wurde frei gelassen.

Zwei Beschuldigte im Alter von 39 und 35 Jahren seien bereits Mitte Dezember festgenommen worden und befänden sich in Haft, teilte die Staatsanwaltschaft weiter mit. Gegen die jetzt festgenommen Männer sei ebenfalls ein Haftbefehl erlassen worden. Zum Alter des Opfers machte der Behördensprecher keine Angaben.