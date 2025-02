Auf einem U-Bahnsteig werden zwei Männer von einer Gruppe attackiert. Einer von ihnen wird dabei so schwer verletzt, dass er notoperiert werden muss.

Zwei Männer in U-Bahnhof am Zoo durch Stiche verletzt

Berlin - Zwei Männer sind im U-Bahnhof Zoologischer Garten durch Stiche verletzt worden, einer von ihnen schwer. Der 20-Jährige trug bei der Attacke am späten Sonntagabend im Berliner Ortsteil Charlottenburg so erhebliche Verletzungen davon, dass er in einer Klinik notoperiert werden musste, wie die Polizei mitteilte. Lebensgefahr soll demnach nicht bestehen.

Der andere Verletzte, ein 21-Jähriger, wurde ambulant in einer Klinik behandelt. Ersten Erkenntnissen zufolge griffen vier zunächst unbekannte Männer den 20-Jährigen und den 21-Jährigen auf dem Bahnsteig der U-Bahnlinie U9 zunächst mit Reizgas an. Anschließend fügten sie ihnen Stichverletzungen zu. Die Angreifer flüchteten. Die Kriminalpolizei ermittelt zu den Hintergründen.