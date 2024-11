Birmingham - In der englischen Stadt Birmingham sind zwei Männer von Schüssen getroffen worden. Einer starb noch am Tatort, wie die West Midlands Police mitteilte. Ein weiterer Mann sei in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht worden. Ein zwischen 30 und 40 Jahre alter Mordverdächtiger konnte in der Nähe festgenommen worden. Er bleibe in Gewahrsam.

Der Hintergrund für den Vorfall, der sich bereits am Freitagabend im Vorort Edgbaston nahe einer belebten Kreuzung zugetragen haben soll, war zunächst unklar. Die Polizei rief mögliche Zeugen dazu auf, sich zu melden. „Das ist ein tragisches Ereignis und wir haben die ganze Nacht durchgearbeitet, um genau zu verstehen, was sich zugetragen hat“, sagte Detective Inspector Nick Barnes von der Mordkommission.