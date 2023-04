Lohne - Innerhalb kurzer Zeit sind im Landkreis Vechta zwei Männer mit ihren Autos jeweils vor einen Baum gefahren und ums Leben gekommen. Ein 22-Jähriger war am Freitagabend aus bisher ungeklärter Ursache von einer Straße bei Lohne (Landkreis Vechta) abgekommen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Er prallte demnach frontal gegen den Baum und starb noch an der Unfallstelle. Etwa eine Stunde vorher war einige hundert Meter entfernt ein 66-Jähriger mit seinem Auto ebenfalls gegen einen Baum gefahren. Der Mann überschlug sich und wurde tödlich verletzt. Auch hier war die Unfallursache am Samstag noch nicht bekannt.