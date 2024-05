Hannover - Nach dem gewaltsamen Tod zweier Männer in Hannover soll ein 21-Jähriger in einer psychiatrischen Klinik untergebracht werden. Das entsprechende Sicherungsverfahren wegen Mordes sei für Freitag (9.00 Uhr) geplant, teilte das Landgericht Hannover mit. Die Staatsanwaltschaft geht früheren Angaben zufolge von der Schuldunfähigkeit des jungen Mannes zur Tatzeit aus - demnach litt er an einer psychischen Erkrankung. Zur Art der möglichen Erkrankung machte die Anklagebehörde keine Angaben. Vier Fortsetzungstermine sind geplant.

Dem 21-Jährigen werden zwei Morde und eine gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Er soll zwei 45 Jahre alte Männer mit einer Stichwaffe tödlich verletzt haben, ein 49-Jähriger wurde leicht verletzt. Zu den Angriffen kam es binnen etwa einer halben Stunde - und nur wenige Hundert Meter voneinander entfernt.

Der erste Angriff ereignete sich in einer Spielhalle in der Nordstadt. Der Mann soll dort einen 45-Jährigen angegriffen und auf ihn eingestochen haben. Das Opfer starb noch am Tatort. Der 49-Jährige, der ihm helfen wollte, wurde leicht verletzt, konnte jedoch ambulant versorgt werden. Zum zweiten Angriff kam es vor einem Hotel, wo ein ebenfalls 45-Jähriger mit einer Stichwaffe attackiert wurde. Er starb später im Krankenhaus an seinen Verletzungen.