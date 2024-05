Hannover - Nach dem gewaltsamen Tod zweier Männer in Hannover hat ein 21-Jähriger zu Beginn eines Mordprozesses geschwiegen. Es werde „heute keine Angaben“ geben, sagte sein Verteidiger am Freitag am Landgericht Hannover. Im Sicherungsverfahren geht es darum, den 21-Jährigen in einer psychiatrischen Klinik unterzubringen. Ihm werden zwei Morde und eine gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Seit Mitte November ist er im Maßregelvollzug untergebracht. Vier Fortsetzungstermine sind geplant.

Der 21-Jährige soll zwei 45 Jahre alte Männer mit einer Stichwaffe tödlich verletzt haben, ein 49-Jähriger wurde verletzt. Die Staatsanwältin erklärte, dass er zur Tatzeit schuldunfähig gewesen sei - wegen einer krankhaften seelischen Störung. Sie sprach von paranoider Schizophrenie.

Zu den Angriffen auf die drei Männer kam es laut Anklage am frühen Morgen des 14. Novembers 2023 - binnen etwa einer halben Stunde und nur wenige Hundert Meter voneinander entfernt. Aus Mordlust, heimtückisch und zur „nervlichen Stimulation“ soll er demnach in einer Spielhalle in der Nordstadt einen 45-Jährigen angegriffen und mit einem 19 Zentimeter langen Küchenmesser auf ihn eingestochen haben. Das Opfer verblutete und starb am Tatort. Der 49-Jährige, der ihm helfen wollte, erlitt mehrere Schnittverletzungen.

Zum zweiten Angriff kam es vor einem Hotel, wo ein ebenfalls 45-Jähriger attackiert wurde. Der junge Mann soll elfmal auf Gesicht und Hals seines Opfers eingestochen haben, die Halsvene wurde durchtrennt. Der 45-Jährige starb im Krankenhaus.