Freital - Folgenschweres Überholmanöver: Bei einem Frontalcrash zweier Autos sind beide Fahrer am Samstagabend auf der Staatsstraße 194 nahe Freital (Sächsische Schweiz- Osterzgebirge) schwer verletzt worden. Wie die Dresdner Polizeidirektion am Sonntag mitteilte, hatte ein 23 Jahre alter Mann mit seinem Auto auf der Straße zwischen Tharandt und Freital einen anderen Wagen überholen wollen und war dabei mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengeprallt. Auch dessen 73 Jahre alter Fahrer musste ins Krankenhaus. Bei der Rettungsaktion kam ein Hubschrauber zum Einsatz. Die Polizei gab den Sachschaden mit etwa 30.000 Euro an. Die Straße war an der Stelle für fast vier Stunden voll gesperrt.