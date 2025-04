Während der Fahrt hat ein Lkw-Fahrer einen medizinischen Notfall - und verliert die Kontrolle. Das Fahrzeug kracht in eine Mittelschutzplanke und kippt um. Zwei Menschen werden verletzt.

Wegen eines Unfalles war die A1 in der Nacht stundenlang voll gesperrt. (Symbolbild)

Achim - Bei einem Unfall auf der A1 bei Bremen sind zwei Männer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, brachten Rettungskräfte einen 38-jährigen Lkw-Fahrer und einen 24-jährigen Beifahrer mit schweren und leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Den Angaben zufolge verlor der Fahrer am Mittwochabend die Kontrolle über seinen Lastwagen, streifte ein weiteres Auto und stieß bei der Anschlussstelle Uphusen/Bremen-Mahndorf in eine Mittelschutzplanke. Danach sei der Lkw umgekippt.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der 38-Jährige während der Fahrt einen medizinischen Notfall. Die Autobahn sei in der Nacht für mehrere Stunden voll gesperrt gewesen. Es bildeten sich dabei auch Staus. Der Lastwagen verlor einer Polizeisprecherin zufolge geladene Erde und Betriebsstoff.

Die Straße wurde gereinigt und am frühen Morgen wieder freigegeben. Der linke Fahrstreifen in Fahrtrichtung Münster und Hamburg sei aber weiterhin gesperrt, um den Schaden an der Mittelschutzplanke zu beheben, hieß es. Den Sachschaden konnte die Polizei bislang nicht beziffern.