In Tangermünde kommt es zu einer Explosion an einem Motorboot. Zwei Männer wurden schwer verletzt. Was ist bislang bekannt?

Tangermünde - Ein Mann und ein Teenager sind bei der Explosion an einem Motorboot in Tangermünde (Landkreis Stendal) schwer verletzt worden. Der 61-Jährige und der 17-Jährige wurden nach dem Vorfall am Montagabend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Die Polizei ermittelt nach der Ursache. Die beiden Männer befanden sich zum Zeitpunkt der Explosion an dem Motorboot. Es fing Feuer und wurde von der Feuerwehr gelöscht.