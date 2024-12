Immer wieder kommt es vor, dass Lottogewinne länger auf ihren Besitzer warten müssen. In einer Lotto-Filiale sind es gleich zwei Gewinne.

Zwei Lottogewinner in Berlin gesucht

1,5 Millionen Euro warten in Berlin auf ihre Besitzer. (Symbolbild)

Berlin - In Berlin werden zwei Lottogewinner gesucht. In einer Filiale im Bezirk Steglitz-Zehlendorf warten seit fast drei Wochen rund 1,1 Millionen Euro auf ihren Besitzer, wie Lotto Berlin mitteilte. Demnach hatte ein unbekannter Glückspilz am 16. November im Lotto 6aus49 sechs Richtige.

In derselben Annahmestelle gab es den Angaben zufolge im Mai 2023 einen Gewinn in Höhe von rund 400.000 Euro. Auch hier wird noch der Besitzer des Geldes gesucht. Der Gewinn verfällt am 31. Dezember 2026.