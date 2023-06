Zwei Löschflugzeuge werden in Niedersachsen stationiert

Braunschweig - Zwei Löschflugzeuge zur Brandbekämpfung sind künftig in Niedersachsen stationiert. Die beiden Maschinen kamen am Montag auf dem Flughafen Braunschweig-Wolfsburg an, wie das Innenministerium mitteilte. Hintergrund der Stationierung ist ein Verfahren der EU - wonach mehr Kapazitäten zur Brandbekämpfung vorgehalten werden sollen. Länder sollen sich dann verstärkt helfen, wenn es etwa zu Waldbränden kommt.

Im vergangenen September hatte ein Brand am Brocken die Feuerwehr tagelang in Atem gehalten. Bis zu acht Löschhubschrauber und mehrere Löschflugzeuge kämpften zwischenzeitlich gegen die Flammen. Der Einsatz der beiden Maschinen ist laut Ministerium zunächst bis Ende Oktober vorgesehen - es gebe jedoch eine Option zur Verlängerung für 2024.

Innenministerin Daniela Behrens (SPD) sagte: „Aufgrund des voranschreitenden Klimawandels und der extremen Hitze werden Vegetationsbrände auch in Deutschland von Jahr zu Jahr verheerender. Diese flächendeckenden Brände machen keinen Halt vor Grenzen und können nur gemeinschaftlich bekämpft werden.“

Die Maschinen können den Angaben zufolge mehr als 3000 Liter Löschwasser transportieren, wiegen insgesamt 7,5 Tonnen und sind knapp elf Meter lang.