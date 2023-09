Vierraden - Der Brand eines Wohnhauses in Vierraden (Uckermark) hat für einen Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungskräften gesorgt. Zwei Bewohner konnten sich rechtzeitig retten, wurden bei dem Feuer am Samstagabend aber leicht verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Brand beschädigte demnach Wohnräume des Einfamilienhauses, die Feuerwehr konnte durch schnelles Löschen Schlimmeres verhindern. Die Ursache für den Brand werden Kriminaltechniker in den kommenden Tagen untersuchen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 20.000 Euro.