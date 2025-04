Rauchwolken über dem „City Carré“: Ein Kleintransporter ist am Montag vor Ladenschluss in Brand geraten. Die Ursache ist noch unklar.

Zwei Leichtverletzte bei Brand in Magdeburgs Einkaufszentrum

Der Brand am Montagabend war auf den Anlieferbereich der Tiefgarage beschränkt. (Symbolbild)

Magdeburg - Nach dem Brand eines Kleintransporters in der Tiefgarage eines Einkaufszentrums in Magdeburg sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Ein 56-jähriger Mann wurde mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht und nach stationärer Behandlung wieder entlassen, wie ein Polizeisprecher sagte. Eine Frau erlitt ebenfalls Rauchgasverletzungen, verzichtete aber auf eine Behandlung im Krankenhaus und wurde vor Ort versorgt, teilte die Feuerwehr mit. Zuerst hatte die „Magdeburger Volksstimme“ berichtet.

Der mit Textilien beladene Kleintransporter geriet am Montagabend, etwa eine Stunde vor Ladenschluss, in der Anlieferzone des Einkaufszentrums „City Carré“ in Vollbrand. Da sich der Brandort außerhalb des öffentlich zugänglichen Parkbereichs befand, blieb dieser weitgehend unbeeinträchtigt.

Mehrere Menschen, die sich zum Zeitpunkt des Vorfalls im Einkaufszentrum aufhielten, konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr konnte nach eigenen Angaben die Flammen schnell löschen und eine Ausbreitung verhindern. Die Ursache des Feuers sowie die Höhe des Schadens sind laut Polizei noch unklar. Ermittlungen zur Brandursache sollen noch am Vormittag beginnen.