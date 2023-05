Vechelde - Zwei Leichenfunde geben der Polizei im Landkreis Peine Rätsel auf. Am frühen Dienstagmorgen sei auf der Kreisstraße 71 zwischen dem Vechelder Ortsteil Bettmar und Sierße ein Auto von der Fahrbahn abgekommen, sagte ein Polizeisprecher. In dem Wagen fanden die Beamten die Leiche eines 55-Jährigen. Der Mann hatte allerdings Verletzungen, die nicht von dem Unfall verursacht wurden. Details wurden nicht genannt. In dem Wagen muss es gebrannt haben, die Beamten entdeckten Ruß an den Innenseiten der Scheiben. Als die Polizisten die Anschrift des 55-Jährigen überprüften, fanden sie in einem Haus in Bettmar die Leiche einer älteren Frau.

Die Polizei geht den Angaben zufolge von einem Zusammenhang der beiden Leichenfunde aus. Vermutet werde ein verwandtschaftliches Verhältnis des 55-Jährigen und der Frau, sagte der Sprecher. Die Rechtsmedizin versuche, die Todesursachen zu klären, die Tatortgruppe habe Spuren gesichert und dazu auch eine Drohne eingesetzt. Unklar war zunächst, ob ein Dritter beteiligt war.