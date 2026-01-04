Beim Besuch eines Einkaufsmarktes sehen Zeugen, wie Eltern ein Kind laut Polizei schlagen und treten. Später kommt heraus, dass es nicht das erste Mal gewesen sein soll. Das hat Konsequenzen.

Ahrensfelde - Nach der mutmaßlichen Misshandlung eines Kindes durch die Eltern sind ein Mädchen und ein Junge aus Berlin in die Obhut des Jugendamts gekommen. Zeugen hätten gesehen, wie Eltern die zwölfjährige Tochter in Ahrensfelde in Brandenburg geschlagen, getreten und sehr grob aus einem Einkaufsmarkt gezerrt hätten, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Die Mutter habe das Mädchen auf dem Parkplatz des Marktes gegen das Auto geschubst und es dann auf die Rückbank des Autos gestoßen, berichtete die Polizei unter Bezug auf die Zeugen. Der Vater habe die Tochter geschlagen, als sie im Auto gesessen habe. Der Vorfall habe sich bereits am Freitag ereignet.

Polizei: Regelmäßige Übergriffe auf die Kinder

Als die Polizeibeamten den Fall klären wollten, sei bekanntgeworden, dass es regelmäßige körperliche Übergriffe der Eltern auf ihre Kinder gebe - auch auf den siebenjährigen Sohn, teilte die Polizei mit. Welchen Zeitraum das betrifft, war zunächst unklar.

Das Mädchen sei zur Beobachtung in ein Krankenhaus gekommen und ein Jugendamt in Berlin habe die beiden Kinder in Obhut genommen.