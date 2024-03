Erfurt - Zwei junge Männer haben einen 17-Jährigen in Erfurt ausgeraubt. Die Männer sprachen den Jungen in der Altstadt an, wie die Polizei Erfurt am Freitag mitteilte. Der Jugendliche versuchte am Donnerstagmittag noch zu flüchten, die beiden Täter rissen ihn aber zu Boden. Dann traten und schlugen sie auf den Jugendlichen ein, hieß es. Er wurde leicht verletzt. Laut Polizei raubten die Männer die Bauchtasche des 17-Jährigen mit Handy und persönlichen Dokumenten. Die Täter sind den Angaben zufolge noch flüchtig.