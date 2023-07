Braunschweig - Bei einer Auseinandersetzung sind zwei 18-Jährige in Braunschweig durch Messerstiche verletzt worden. Rund 20 bis 30 Jugendliche waren am Donnerstag hinter dem Schloss in Streit geraten und zum Teil aufeinander losgegangen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Als die Einsatzkräfte eintrafen, flüchteten die Beteiligten, zwei 18-Jährige mit Stich- und Schnittverletzungen blieben am Tatort zurück. Sie kamen ins Krankenhaus, erlitten jedoch nur leichte Verletzungen.

Nach Zeugenaussagen galt ein 17-Jähriger als Haupttäter. Die Polizei fasste den Jugendlichen nach einer Fahndung. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Er kam in die Obhut eines Betreuers einer Jugendeinrichtung.