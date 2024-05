Zwei Jahre altes Mädchen tot in Wohnung in Halle gefunden

Halle - Ein zwei Jahre altes Mädchen ist in Halle tot in einer Wohnung aufgefunden worden. Die Todesursache war zunächst unklar, wie die Polizei Halle am Montag mitteilte. Eine Obduktion soll am Montag durchgeführt werden.

Den Angaben zufolge war am Sonntagmittag ein Notruf bei der Leitstelle wegen eines medizinischen Notfalls in einer Wohnung im Paulusviertel eingegangen. Die Rettungskräfte fanden das kleine Mädchen laut Polizei dort leblos vor. Versuche, sie wiederzubeleben, blieben erfolglos, wie es hieß. Die Polizei ermittelt laut Sprecher in alle Richtungen.