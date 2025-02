Zwei Haftbefehle in Frankfurt (Oder) vollstreckt

In Frankfurt (Oder) konnte die Polizei zwei Haftbefehle vollstrecken. (Symbolbild)

Frankfurt (Oder) - Gleich zwei Haftbefehle hat die Polizei in Frankfurt (Oder) am Wochenende durch Zufall vollstrecken können. Der E-Scooter einer 33-jährigen Fahrerin sei am Samstagabend kontrolliert worden, weil er keine Kennzeichen getragen habe, teilte die Polizei mit. Die Frau habe unter Drogeneinfluss gestanden. Ihre Pflichtversicherung für den E-Scooter habe ebenfalls gefehlt. Aus Cottbus lag ein Haftbefehl gegen die Frau vor.

Am frühen Sonntagmorgen wurde die Polizei informiert, dass sich ein Mann unberechtigterweise im Keller eines Wohnhauses schlafen gelegt habe. Den Angaben zufolge lag gegen den 49-Jährigen aus Hannover ein Haftbefehl aus Köln vor. Auch er wurde verhaftet.