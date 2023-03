Halle - Zwei Gleisarbeiter sind an einem Gleisbett von einem Regionalzug erfasst und verletzt worden, einer davon schwer. Eine Frau und ein Mann verrichteten am Samstagabend Gleisarbeiten im Bereich der Dieselstraße in Halle, als plötzlich ein Regionalzug auf sie zufuhr, wie eine Sprecherin der Bundespolizei am Sonntagmorgen mitteilte. Trotz sofort eingeleiteter Gefahrenbremsung des Zugführers seien beide Gleisarbeiter von der Bahn erfasst worden. Der Mann kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, die Frau mit leichten.

Der Zug war auf der Strecke von Erfurt nach Halle unterwegs. Wie es zu dem Unglück kam, kann derzeit nicht gesagt werden und ist laut Bundespolizei Teil der laufenden Ermittlungen. Die sechs Reisenden im Zug wurden durch die Gefahrenbremsung nicht verletzt. Die Gleise wurden für die Rettungsarbeiten gesperrt. Es kam am späten Samstagabend zu diversen Ausfällen und Verspätungen im Nah- und Fernverkehr.