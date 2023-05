Zwei Frauen in Erfurt mit Baseballschläger angegriffen

Erfurt - Zwei Frauen sind in der Nacht auf Mittwoch im Erfurter Süden mit einem Baseballschläger angegriffen und dabei leicht verletzt worden. Ein 43-jähriger Mann und eine 42-jährige Frau sollen die beiden kurz nach 1.00 Uhr an einer Straßenbahnhaltestelle erst mit Fäusten und anschließend mit dem Schläger geschlagen haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die 36 und 43 Jahre alten Opfer kannten die Tatverdächtigen den Angaben zufolge. Diese seien zunächst geflohen, aber kurze Zeit später von der Polizei gefasst worden. Ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet.