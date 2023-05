Schmalkalden - In der Schmalkalder Innenstadt sind zwei Männer wegen mutmaßlichen Drogenhandels festgenommen worden. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, wurden ein 55-Jähriger und ein 37-Jähriger am vergangenen Donnerstag nach „mehrwöchigen intensiven Ermittlungen“ während der Übergabe von 200 Gramm Crystal gefasst. Bei den folgenden Durchsuchungen der Wohnungen der Beschuldigten und des Autos des 55-Jährigen stellten die Polizisten insgesamt rund 1,8 Kilogramm Crystal, 170 Gramm Kokain, 500 Gramm Amphetamin und Bargeld in Höhe von fast 15.000 Euro sicher. Gegen beide Männer wurde demnach Haftbefehl erlassen. Die Ermittlungen der Kripo dauern an.