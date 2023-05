Wolfsburg - Eine Kirchengemeinde in Wolfsburg ist gleich zweimal Ziel von Einbrechern geworden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, drangen die unbekannten Täter beim ersten Versuch in das Gemeindehaus ein, machten aber keine Beute. Der Einbruch habe zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen stattgefunden. Der zweite Einbruch ereignete sich in der Nacht auf Samstag. Die Täter verschafften sich Zugang zum Familienzentrum der Gemeinde, hebelten mehrere Türen auf und gelangten schließlich ins Pfarrbüro. Ein Schranktresor, eine kleine Geldkassette sowie mehrere Laptops und Beamer seien gestohlen worden. An Türen und Schränken sei großer Sachschaden entstanden.