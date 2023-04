Berlin - Zwei mutmaßliche Einbrecher sind in einer Wohnung in Berlin-Wilmersdorf auf frischer Tat ertappt worden. Die zwei 30-jährigen Männer wurden festgenommen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die 60-jährige Mieterin der Wohnung in der Sigmaringer Straße war den Männern am Dienstagnachmittag im Hausflur begegnet und hatte dann bemerkt, dass in ihre Wohnung eingebrochen worden war. Zivilfahndern der Polizei gelang es, die Verdächtigen noch in der Nähe aufzuspüren. Sie hatten den Schmuck und das Geld der Frau sowie verschiedenes Werkzeug bei sich.