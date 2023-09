Winsen/Hanstedt - Beim Brand eines leerstehenden Gebäudes in Winsen (Landkreis Harburg) ist ein 48-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Feuerwehrkräfte fanden den Mann am Donnerstagabend während der Löscharbeiten im Keller des Hauses, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Weshalb er sich dort aufhielt, blieb zunächst unklar.

Rund eine Million Euro Schaden hat ein zweiter Brand im Landkreis Harburg verursacht. Anwohner bemerkten in der Nacht zum Freitag Flammen in einem Restaurant in Hanstedt und verständigten die Feuerwehr. Verletzt wurde hier nach Angaben der Polizei niemand, jedoch wurde das Lokal stark beschädigt. Den Ermittlern zufolge führte möglicherweise ein technischer Defekt im Bereich der Küche zu dem Feuer.