Chemnitz - Zwei Autos sind im Chemnitzer Stadtteil Gablenz am Mittwochabend frontal zusammengestoßen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde ein 81-jähriger Mann schwer und ein 69-Jähriger leicht verletzt. Demnach soll der 81 Jahre alte Fahrer am Steuer eingenickt und dann in die Gegenspur geraten sein. Dort kam ihm das Auto des 69-Jährigen entgegen und die beiden Autos stießen zusammen. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.