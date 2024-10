In einer Kurve stoßen auf der B107 nahe Trebsen zwei Autos zusammen. Die Beifahrerin in einem der Wagen wird dabei tödlich verletzt.

Trebsen/Leipzig - Beim Zusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße B107 nahe Trebsen (Kreis Leipzig) ist eine Frau ums Leben gekommen. Die 56-Jährige starb an ihren schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle, wie die Polizei in Leipzig mitteilte.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein aus Richtung Grimma kommender 20-Jähriger am Mittwochabend mit seinem Auto aus noch unbekannter Ursache in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal gegen den Wagen eines 59-Jährigen geprallt. Die 56-Jährige war dessen Beifahrerin. Auch die beiden Autofahrer wurden verletzt und kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Sachschaden wurde von der Polizei auf rund 80.000 Euro geschätzt. Sie ermittelt nun wegen fahrlässiger Tötung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall. Die Bundesstraße war wegen des Unfalls bis zum Morgen voll gesperrt.