Berlin - Bei einem Feuer sind zwei Autos in Berlin-Spandau vollständig ausgebrannt, ein weiterer Wagen wurde beschädigt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, wie ein Sprecher am Sonntag sagte. Menschen seien nicht verletzt worden bei dem Brand am Samstagabend. Ein Zeuge habe gegen 18.00 Uhr in der Straße An der Kappe ein Feuer an einem geparkten Auto bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Die Feuerwehrleute konnten laut Polizei nicht verhindern, dass der Wagen sowie ein daneben stehendes Fahrzeug vollständig ausbrannten und ein weiterer beschädigt wurde. Ein Brandkommissariat ermittle nun zu den Hintergründen, hieß es.

In Berlin werden immer wieder Autos angezündet. Teils gibt es dafür eine politische Motivation. Vergangenen Donnerstag war in Berlin-Spandau auf dem Parkplatz eines Baumarktes ein Geländewagen explodiert. Wie es dazu kam, ist laut Polizei noch unklar. Es werde in alle Richtungen ermittelt, hieß es.