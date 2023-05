Leipzig - Jeweils ein Auto stand in der Nacht zum Sonntag in Leipzig und in Geithain (Landkreis Leipzig) in Flammen. Wie die Polizei in Leipzig am Sonntag mitteilte, ermittelt die Kriminalpolizei in beiden Fällen wegen Brandstiftung.

In Geithain brannte ein Auto am Straßenrand laut Polizei komplett aus. Den Schaden schätzen die Beamten auf 4000 Euro. In Leipzig stand ein Auto auf einem Parkplatz in Flammen, hier beträgt der Schaden den Angaben zufolge etwa 2000 Euro.