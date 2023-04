Berlin - Zwei Autos haben am frühen Freitagmorgen in Berlin-Moabit in Flammen gestanden. Wie die Polizei Berlin mitteilte, wurde dabei niemand verletzt. Ein Auto brannte demnach so stark, dass zunächst weder Kennzeichen noch Hersteller zu erkennen waren. Das Feuer schlug den Angaben zufolge auf einen davor parkenden Transporter über. Gegen 5.00 Uhr habe die Feuerwehr die Flammen gelöscht. Die Brandursache war zunächst unklar.