Lingen - Wegen zweier brennender Autos vor dem Eingang eines Mehrfamilienhauses mussten rund zehn Bewohner in Lingen (Landkreis Emsland) aus ihren Fenstern klettern, um sich in Sicherheit zu bringen. Ein Mensch sei von der Feuerwehr gerettet worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Eines der beiden Fahrzeuge sei zuvor mutmaßlich wegen eines technischen Defektes im Motorraum in Brand geraten, teilte die Polizei in der Nacht zum Samstag mit. Daraufhin habe auch ein weiteres Auto Feuer gefangen. Die beiden Autos hätten später voll in Brand gestanden, ein drittes Auto wurde ebenfalls beschädigt.

Da die Fahrzeuge den Hauseingang versperrten, mussten die Bewohner aus den Fenstern klettern, sagte ein Polizeisprecher. Der Einsatz dauerte bis kurz vor Mitternacht. Nach ersten Erkenntnissen gab es keine Verletzten. Es sei ein Schaden von rund 60.000 Euro entstanden. Es waren sieben Löschfahrzeuge der Feuerwehr vor Ort, so der Sprecher.