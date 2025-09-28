Mitten in der Nacht steht ein Carport samt Autos lichterloh in Flammen. Die Flammen drohen auch auf ein Wohnhaus überzugreifen.

Hude - Ein mit zwei Autos besetzter Carport ist in Hude (Kreis Oldenburg) ausgebrannt. Feuerwehrleute konnten ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus verhindern, wie die Feuerwehr mitteilte. Warum das Feuer in der Nacht ausbrach, war zunächst unklar. Ebenso blieb die Höhe des Schadens offen.