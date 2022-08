Zwei Autofahrer sterben bei Verkehrsunfällen am Wochenende

Visselhövede - Am Wochenende sind in Niedersachsen gleich zwei junge Menschen bei Autounfällen ums Leben gekommen. Ein 21 Jahre alter Autofahrer sei am Sonntagmorgen auf einer Landstraße in Visselhövede im Landkreis Rotenburg mit seinem Wagen aus bisher ungeklärten Ursachen von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Dort prallte er mit seinem Auto gegen einen Baum. Er starb noch an der Unfallstelle. Für die Aufräumarbeiten und die Ermittlungen wurde die Straße für mehrere Stunden gesperrt.

Bereits am Freitag kam ein 19 Jahre alter Fahrer bei einem ähnlichen Unfall in Lindern im Landkreis Cloppenburg ums Leben. Nach Angaben der Polizei sei er vermutlich durch überhöhte Geschwindigkeit in einer Kurve von der Straße gerutscht. Auch er prallte am Straßenrand mit seinem Wagen gegen einen Baum und erlag seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle.