Zwei Autofahrer bei Unfall in Handrup schwer verletzt

Handrup - Bei einem Unfall in Handrup (Landkreis Emsland) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 32-jähriger Autofahrer wollte am Samstagnachmittag eine Straße überqueren und übersah dabei den Wagen eines anderen 32-Jährigen, wie die Polizei mitteilte. Die Fahrzeuge stießen zusammen, beide Männer wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 20.000 Euro.