Braunschweig - Beim Fußball-Zweitligisten Eintracht Braunschweig haben sich erneut zwei Spieler verletzt. Mittelfeldspieler Danilo Wiebe erlitt einen Bruch im Schienbeinkopf, Innenverteidiger Saulo Decarli einen Muskelfaserriss in der linken Wade. Das teilte der Club am Mittwoch mit. Beide Profis zogen sich die Verletzungen am vergangenen Freitag bei der 1:3-Niederlage in Düsseldorf zu. Wiebe werde der Eintracht vier bis sechs Wochen fehlen, bei Decarli hielten sich die Verantwortlichen mit einer Prognose zurück.

Die Braunschweiger haben bereits seit Oktober große Verletzungsprobleme. Die Abwehrspieler Filip Benkovic, Brian Behrendt und Philipp Strompf fehlen dem Aufsteiger über Monate. Auch Luc Ihorst und Bryan Henning wurden zuletzt operiert. Spielmacher Immanuel Pherai und Torjäger Anthony Ujah sind nach ihren Verletzungen ebenfalls noch nicht wieder auf dem Leistungsstand der Hinrunde. Auch wegen dieser vielen Ausfälle gewann der Tabellen-15. nach einer erfolgreichen Phase im Herbst nur noch eines der vergangenen zehn Zweitliga-Spiele.