Friedland - Für eine Petition gegen die geplante Abschaffung von Agrarförderungen sind über 900.000 Unterschriften zusammen gekommen. Es ist damit der erfolgreichste Antrag auf der Plattform Change.org in 2023, wie die Betreiber am Donnerstagmittag mitteilten. Die Landwirtin Marie von Schnehen aus dem südniedersächsischen Friedland startete die Petition am 17. Dezember.

„Ich freue mich total über den großen Zuspruch, wir haben mehr als drei Mal so viele Unterschriften wie es landwirtschaftliche Betriebe in Deutschland gibt“, sagte von Schnehen, die zusammen mit ihrer Familie das Hofgut Klein Schneen betreibt. Sie hofft, mit der Petition Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken. Unterzeichner begründeten ihre Unterschrift unter anderem damit, dass sie sich um ihren Beruf oder die deutsche Landwirtschaft als Ganzes sorgen, wie Kommentare zeigen.

Die Petition habe sie ins Leben gerufen, um an den geplanten Streichungen möglicherweise noch etwas zu ändern, sagte von Schnehen. Sie betonte: „Ich bin Landwirtin und nicht Mitglied einer Partei.“

Die Landwirtin fordert die Bundesregierung auf, die Steuerbefreiung von Kraftfahrzeugen in der Landwirtschaft und die Agrardieselrückvergütung beizubehalten. Die Regierung plant bisher, beides abzuschaffen, um ein Loch im Haushalt zu schließen. Auch eine zweite Petition an den Bundestag hat von Schnehen inzwischen gestartet.

„Die geplanten Streichungen bereiten mir Sorgen, mir fallen dadurch zwei Monatseinkommen weg“, sagte die Landwirtin. Geld, mit dem sie und auch andere Landwirte für das kommenden Jahr kalkuliert hätten und das etwa für Investitionen in Nachhaltigkeit fehle. „Im schlimmsten Fall bedeuten die Streichungen, dass weitere Betriebe aufgrund des steigenden Kostendrucks ihre Hoftore schließen müssen.“

Die Streichung der Förderungen sei eine überproportionale Belastung für die Landwirtschaft und würde zu einem Wettbewerbsnachteil gegenüber Landwirten aus dem Ausland führen, schreibt von Schnehen in ihrer Petition. Darüber hinaus könnten Bauern etwa beim Agrardiesel nicht einfach auf andere, auch klimafreundlichere Antriebsmittel umsteigen. Die Landmaschinen seien nach wie vor auf fossile Brennstoffe angewiesen. Die Landwirte, sagte sie, „fliegen mit dem Diesel nicht nach Mallorca, sondern halten die Lebensmittelproduktion aufrecht“.