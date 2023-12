Zuschauer zeigt Hitlergruß bei Fußballspiel in Neuruppin

Neuruppin - Ein 20-jähriger Zuschauer soll nach Angaben der Polizei bei einem Fußball-Amateurspiel in Neuruppin (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) den Hitlergruß gezeigt und sich rassistisch geäußert haben. Nach einem Tor der Neuruppiner am Samstag soll der Mann den Torschützen rassistisch beleidigt und danach den Hitlergruß gezeigt haben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Anschließend wurde der junge Mann aufgefordert den Platz zu verlassen. Er kam dem nicht nach, so dass die Polizei verständigt wurde. Die Beamten stellten bei ihm einen Atemalkoholwert von 0,49 Promille fest, ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf den Konsum von Kokain. Es wurden Anzeigen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Volksverhetzung und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen. Die Polizei ermittelt nun.